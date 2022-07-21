В Красноярском крае из отдела полиции украли более 450 бутылок с алкоголем

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полицейские главного управления МВД России по Красноярскому краю пресекли противоправные действия одного из сотрудников отдела полиции №5 межмуниципального управления МВД России "Красноярское", сообщает в четверг пресс-служба краевого ведомства.

Отмечается, что в обязанности работника входило обеспечение сохранности продукции, изъятой в рамках расследования уголовных дел и находившейся в камере хранения. Но он "распорядился ею по своему усмотрению". При подтверждении вины работника он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке, говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщила, что по факту утраты вещественных доказательств организована проверка.

"Предварительно установлено, что неустановленные должностные лица отдела полиции не обеспечили хранение вещественных доказательств по уголовным делам о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей жидкости, в результате произошла частичная утрата вещественных доказательств, а именно кража 460 бутылок с алкогольной продукцией", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.