Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В Красноярском крае из отдела полиции украли более 450 бутылок с алкоголем

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полицейские главного управления МВД России по Красноярскому краю пресекли противоправные действия одного из сотрудников отдела полиции №5 межмуниципального управления МВД России "Красноярское", сообщает в четверг пресс-служба краевого ведомства.

Отмечается, что в обязанности работника входило обеспечение сохранности продукции, изъятой в рамках расследования уголовных дел и находившейся в камере хранения. Но он "распорядился ею по своему усмотрению". При подтверждении вины работника он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке, говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщила, что по факту утраты вещественных доказательств организована проверка.

"Предварительно установлено, что неустановленные должностные лица отдела полиции не обеспечили хранение вещественных доказательств по уголовным делам о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей жидкости, в результате произошла частичная утрата вещественных доказательств, а именно кража 460 бутылок с алкогольной продукцией", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID в РФ достигла почти 6,4 тыс. человек

Минздрав обсуждает варианты решения вопроса о ремонте зарубежной медтехники

Природные пожары на Ямале расширились до площади 465,6 га

"Северный поток" возобновил прокачку газа после плановой профилактики

"Северный поток" возобновил прокачку газа после плановой профилактики

Православные христиане отмечают день Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане отмечают день Казанской иконы Божьей Матери

Россельхознадзор констатировал, что в РФ продолжают подменять семгу форелью

Россельхознадзор констатировал, что в РФ продолжают подменять семгу форелью

Что произошло за день: среда, 20 июля

На решение о запрете деятельности Meta в России поданы кассационные жалобы

Группа НЛМК отстала на 1 млн тонн от заложенных ориентиров производства

Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела

Конституционный суд РФ запретил бессрочное расследование уголовного дела
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });