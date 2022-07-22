МИД РФ заявил о губительности антироссийских санкций для мировой экономики

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ответ на принятие ЕС очередного пакета антироссийских санкций, что такой подход губителен для глобальной экономики и безопасности.

"Совет ЕС объявил о расширении нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении России. Тем самым Евросоюз с завидным упорством продолжает загонять себя в тупиковое положение. На фоне очевидной бесперспективности и тщетности многолетней политики давления на Россию все более явными становятся губительные последствия есовских санкционных упражнений для различных сегментов глобальной экономики и безопасности, в том числе и стран-членов Евросоюза", - говорится в комментарии Захаровой, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отмечают, что "ЕС предпринял очередную попытку снять с себя ответственность за провоцирование и усугубление глобального продовольственного, а также энергетического кризисов". "Но факты говорят сами за себя. Наряду с пандемией COVID-19 основной причиной роста цен на агропромышленную продукцию и углеводороды является недальновидная экономическая и энергетическая политика Запада", - заявляет Захарова.

Она подчеркнула, что новые ограничения, "открыто преследующие цель подрыва внешнеэкономической деятельности нашей страны, в том числе в агропромышленном секторе", способствуют обострению кризиса.

По словам Захаровой, Евросоюз преследует такие задачи, как "ограничение использования денежных средств на счетах в банках в ЕС и за его пределами, невозможность свободного осуществления транзита товаров через территорию/акваторию стран-членов ЕС".

"Отключен от SWIFT целый ряд отечественных банков, включая обсуживающий экспорт российской сельхозпродукции "Россельхозбанк". Как следствие, серьезно затруднены грузоперевозки, оказание финансовых и страховых услуг, нарушены логистические цепочки", - добавила дипломат.

Вместе с тем, она отметила обозначенное Брюсселем "намерение расширить изъятия из ранее принятых санкционных мер во избежание потенциальных негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности", посетовав, что между заявлениями ЕС и претворением из в жизнь - "дистанция огромного размера"

"Рассчитываем на то, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам ее укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства", - резюмировала Захарова.

Евросоюз в четверг ввел очередной пакет ограничительных мер в отношении России из-за событий на Украине, документ опубликован в Официальном журнале ЕС.

Новый пакет санкций предусматривает, как сообщала ранее пресс-служба ЕС, запрет "на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов".

Запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.

Согласно документу, ЕС расширяет список товаров, которые находятся под особым контролем властей и которые "могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности". Кроме того, расширяется запрет на прием депозитов у юридических лиц и организаций, учрежденных в третьих странах и в основном контролируемых гражданами РФ или физическими лицами, кто находится в России.

При этом в документе поясняется, что для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности в мире Евросоюз принял решение вывести из-под действия ограничений транзакции с юрлицами государственной формы собственности, связанными с российской сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны. Отмечается, что речь, в частности, идет о продаже пшеницы и удобрений между РФ и третьими странами.