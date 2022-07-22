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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Президент Абхазии предложил расширять торгово-экономические связи с Россией

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Новый посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил президенту республики Аслану Бжания верительные грамоты, президент поздравил его с назначением и выступил за наращивание торгово-экономических связей Абхазии и России.

Бжания отметил, что абхазско-российские отношения "носят особый характер - они союзнические", и добавил, что "в результате тесного взаимодействия удалось создать самую обширную договорно-правовую базу двусторонних отношений".

"В настоящее время абхазская и российская стороны активно продвигаются в вопросах синхронизации национального законодательства с законодательством Российской Федерации, что является важным условием реализации всех намеченных планов в сфере обороны и безопасности, экономического, социального, научно-технического, образовательного и культурного сотрудничества", - заявил глава республики.

Важной составляющей в отношениях России и Абхазии Бжания назвал инвестиционные программы содействия социально-экономическому развитию республики.

"Это - неоценимая помощь, оказываемая нам Российской Федерацией. Считаю необходимым активно наращивать торгово-экономические связи между нашими странами", - подчеркнул он.

"Наше взаимное стремление к формированию внешнего контура безопасности обретает наиболее актуальный характер", - сказал также Бжания.

Шургалин заверил, что приложит максимум усилий в укреплении и развитии союзнических отношений между Абхазией и Россией.

Шургалин был назначен послом России в Абхазии 31 мая 2022 года. До того он был замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД, в ведение которого входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Южная Осетия.

Абхазия Аслан Бжания Михаил Шургалин
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