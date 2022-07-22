Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Обвиняемые в заражении эхинококкозом 74 суворовцев избежали наказания из-за срока давности

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ульяновска вынес приговор по делу о массовом заболевании курсантов Суворовского военного училища в 2017 году, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе суда в пятницу.

На скамье подсудимых оказались инженер-технолог училища и заведующая производством ООО "Торговый дом СПП" - поставщика продуктов в учебное заведение.

"Суд вынес решение: ограничение свободы у Т. Сучковой - 11 месяцев, у М. Кондюриной - 10 месяцев. Обе освобождены от наказания по истечении сроков давности" , - сказали в пресс-службе.

Им вменялось п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Действия переквалифицированы на ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", - добавил представитель суда.

По версии следствия, 74 курсанта училища заболели эхинококкозом, диагнозы им ставили с сентября по декабрь 2017 года. Здоровью троих был причинен тяжкий вред, остальные получили вред средней степени тяжести. В СК решили, что суворовцам в столовой дали фрукты, овощи или зелень, которые предварительно плохо помыли и очистку которых плохо проконтролировали подсудимые. В результате в организмы подростков попали личинки эхинококка.

Первоначально следствие проверяло три версии заражения: после недостаточной термической обработки говядины, зараженной личинками, умышленное заражение пищи в столовой или заражение курсантов от контактов с инфицированными животными.

Эхинококкоз - тяжелая паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием кист в печени, легких или других органах и тканях.

Ульяновск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков подтвердил поездку Шойгу в Турцию, где готовится подписание соглашения по зерну

Правительству поручено к 15 сентября подготовить меры по повышению рождаемости

Правительству поручено к 15 сентября подготовить меры по повышению рождаемости

Путин поручил отменить большинство плановых проверок бизнеса

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в РФ за сутки заболели более 6,6 тыс. человек

Коронавирусом в РФ за сутки заболели более 6,6 тыс. человек

Глава Philip Morris не ждет ухода компании из России до конца 2022 года

Правительство РФ расширило перечень недружественных стран

Правительство РФ расширило перечень недружественных стран

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 30 июля

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 30 июля

Что произошло за день: четверг, 21 июля

Россия внесла в "стоп-лист" 39 представителей Австралии

HSBC договорился о продаже своей российской "дочки" Экспобанку

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });