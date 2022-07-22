Обвиняемые в заражении эхинококкозом 74 суворовцев избежали наказания из-за срока давности

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ульяновска вынес приговор по делу о массовом заболевании курсантов Суворовского военного училища в 2017 году, сообщили "Интерфаксу в пресс-службе суда в пятницу.

На скамье подсудимых оказались инженер-технолог училища и заведующая производством ООО "Торговый дом СПП" - поставщика продуктов в учебное заведение.

"Суд вынес решение: ограничение свободы у Т. Сучковой - 11 месяцев, у М. Кондюриной - 10 месяцев. Обе освобождены от наказания по истечении сроков давности" , - сказали в пресс-службе.

Им вменялось п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Действия переквалифицированы на ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", - добавил представитель суда.

По версии следствия, 74 курсанта училища заболели эхинококкозом, диагнозы им ставили с сентября по декабрь 2017 года. Здоровью троих был причинен тяжкий вред, остальные получили вред средней степени тяжести. В СК решили, что суворовцам в столовой дали фрукты, овощи или зелень, которые предварительно плохо помыли и очистку которых плохо проконтролировали подсудимые. В результате в организмы подростков попали личинки эхинококка.

Первоначально следствие проверяло три версии заражения: после недостаточной термической обработки говядины, зараженной личинками, умышленное заражение пищи в столовой или заражение курсантов от контактов с инфицированными животными.

Эхинококкоз - тяжелая паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием кист в печени, легких или других органах и тканях.