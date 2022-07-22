Николай Корчунов оценил ситуацию в сфере безопасности в Арктике

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов дал оценку ситуации в сфере безопасности в Арктическом регионе.

"Фактически в Арктике произошел так называемый security-spillover, когда какой-то вопрос, конфликт или событие, лежащее за географическими рамками региона, оказывает негативный эффект на локальном уровне", - сказал Корчунов, выступая на круглом столе "Арктический совет: сценарии будущего международной площадки". В мероприятии приняли участие эксперты из Финляндии, Китая, Индии и России.

Дипломат отметил, что "за 25 лет работы Арктического совета это произошло впервые, в то время как многие страны-члены совета участвовали в этот период в многочисленных военных интервенциях в различных частях мира".

3 марта семь стран-участниц Арктического совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция) официально проинформировали Москву о том, что приостанавливают участие своих представителей во всех официальных мероприятиях Совета и его вспомогательных органов в связи с ситуацией вокруг Украины.

Тогда Корчунов заявил, что это решение приведет к росту вызовов безопасности в регионе.

"Объявленная другими странами-членами "временная заморозка" их участия в Арктическом совете неизбежно приведет к тому, что риски и вызовы мягкой безопасности в регионе, с которыми до этого эффективно справлялся Арктический совет, будут нарастать", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, в сложившейся ситуации "принципиально важно сохранить проектную деятельность Арктического совета, чтобы, когда позволят обстоятельства, сотрудничество могло продолжиться без ущерба для тех, кто зависит от этих проектов".

"Будем стремиться к минимизации возможных негативных последствий приостановки сотрудничества", - добавил российский дипломат.