Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла в Бабаюртовском районе Дагестана на федеральной трассе "Астрахань - Махачкала", погиб один человек, сообщает в субботу пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло примерно в 16:00. По предварительной информации, водитель "ВАЗ-2114" при обгоне столкнулся с пассажирским Mercedes Sprinter, который перевозил 18 человек.

Пресс-служба прокуратуры республики сообщает, что погиб водитель легковушки. "Водитель и пассажиры микроавтобуса серьёзных травм не получили", - заявили там.