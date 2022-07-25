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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Бастрыкин предложил привлечь Сирию, Иран, Боливию к формированию трибунала по Украине

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что к работе по формированию международного трибунала целесообразно привлечь Сирию, Иран и Боливию.

"К работе по формированию международного органа правосудия также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, в частности, Сирию, Иран и Боливию", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

По его мнению, с учетом позиции "коллективного Запада", создание такого трибунала под эгидой ООН "в текущей перспективе крайне сомнительно". Указанный вопрос, по убеждению главы СКР, более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

"Учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией, странами членами указанных организаций, Донецкой и Луганской народными республиками. (...) Создание международного судебного органа продемонстрировало бы всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и подлинных партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии", - отметил Бастрыкин.

СКР Украина Александр Бастрыкин
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