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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Эксперты Совбеза подтвердили необходимость мотивировать российских IT-специалистов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Эксперты Совета безопасности России обсудили кадровые вопросы в условиях перехода к цифровой экономике, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин. Обсуждение прошло в понедельник на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе.

"Рассмотрена проблематика развития образования и подготовки квалифицированных кадров для отечественной отрасли информационно-коммуникационных технологий, а также необходимость создания благоприятных мотивационных условий для IT-специалистов", - заявил Аношин.

По его словам, эксперты также отметили важность прогнозирования ситуации с переобучением и перераспределением трудовых потоков.

"Обращено внимание на изменение структуры занятости населения в связи со стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий, на необходимость минимизации рисков, связанных с ликвидацией рабочих мест по мере роботизации процессов", - сказал пресс-секретарь.

Совбез Евгений Аношин
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