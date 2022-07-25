В России к 2025 году в научные проекты привлекут более 100 тысяч волонтеров

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В России к 2025 году к реализации научных проектов в рамках Десятилетия науки и технологий планируется привлечь больше 100 тысяч волонтеров, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Десятилетие науки и технологий объявлено указом президента с 2022 по 2031 год. 25 июля Чернышенко выступил на совещании о плане проведения этой программы.

"В рамках инициативы "Научное волонтерство" планируется к 2025 году привлечь к реализации научных проектов более 100 тысяч волонтеров. А в рамках инициативы "Научно-популярный туризм" к этому же сроку будут разработаны 90 научно-популярных маршрутов, которые будут охватывать более 40 регионов нашей страны", - сказал вице-премьер.

По его словам, от федеральных ведомств, регионов, научных и образовательных организаций в план мероприятий Десятилетия науки и технологий поступило около 3 тысяч предложений, на основе которых координационный комитет сформировал инициативы для решения задач Десятилетия.

"Они направлены на создание уникальных отечественных разработок и вовлечение в мероприятия самой широкой аудитории. Начиная от детей дошкольного возраста и семей с детьми до представителей промышленности и бизнеса", - рассказал Чернышенко.

Кроме того, целый ряд инициатив связан с выполнением президентских поручений о создании и продвижении на внутреннем и мировом рынках науконмких продуктов и услуг, обеспечения конкурентоспособности России прежде всего в сфере высоких технологий, добавил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что "такие инициативы вовлекают исследователей, научные организации, вузы и, конечно, представителей реального сектора экономики в единый инновационный вектор и позволяют мобилизовать ресурсы в условиях санкционного давления".

"Площадки мероприятий Десятилетия науки и технологий станут платформами для коммуникаций с молодежью, общественными организациями, бизнесом и, конечно, с ученым сообществом", - заявил он.

Все сервисы и инструменты платформ для профессионального научно-технологического сообщества будут интегрированы в домен "Наука и инновации" на платформе "Гостех", уточнил чиновник.