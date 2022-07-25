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Сеть отелей Alean вложит 20 млрд руб. в строительство круглогодичных туробъектов в Крыму

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская сеть отелей Alean Collection планирует выйти на рынок Крыма, построив там к 2027 году семейный курорт и комплекс апартаментов под собственным брендом, сообщила "Интерфаксу" коммерческий директор компании Ольга Смолкина.

"К 2027 году планируется запустить новые объекты в Крыму. Так, в Саках и Евпатории появится семейный курорт категории "ультра все включено" под брендом Alean Family и комплекс апартаментов под брендом Alean Residence в категории "четыре звезды" с общим объемом инвестиций около 20 млрд рублей", - сообщила Смолкина.

Общий номерной фонд в крымских проектах составит около 2,6 тыс. номеров, что позволит увеличить объем туристического потока на 200 тыс. человек в год.

"Комплексы будут работать круглогодично", - добавила руководитель.

Смолкина напомнила, что инвестиционный портфель компании в настоящее время включает и строительство новых отелей сети в Анапе.

"К 2025 году планируем запустить два новых объекта в Анапе: семейные курорты "ультра всё включено" под брендом Alean Emerald в категории "пять звезд" и под брендом Alean Family в категории "четыре звезды" с общим объемом инвестиций свыше 14 млрд рублей. Общий номерной фонд составит 1,3 тыс. номеров, что позволит увеличить объем туристического потока в Анапу на 100 тыс. человек в год", - сообщила директор.

Alean – крупный инвестор в сфере туризма в Краснодарском крае, за время работы компания вложила более 10 млрд рублей в развитие кубанских курортов. Сейчас в регионе работают пять гостиничных комплексов категории "5 звезд" и "4 звезды" под брендом Alean. Они расположены в Анапе, Геленджике и Сочи.

Alean Collection Крым
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