В РФ подан иск о признании "Партии исламского возрождения Таджикистана" террористической

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать террористической "Партию исламского возрождения Таджикистана", сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

В понедельник Краснов прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. "Проинформирую коллегу (генпрокурора Таджикистана - ИФ) о рассмотрении его просьбы о признании в России некоторых организаций террористическими. Нами уже направлен в суд соответствующий иск в отношении "Партии исламского возрождения Таджикистана", - сказал Краснов на встрече с президентом этой страны Эмомали Рахмоном.

В 2015 году Верховный суд Таджикистана по иску генпрокурора страны признал "Партию исламского возрождения Таджикистана" террористической и экстремистской, а также запретил ее деятельность на территории республики. Кроме того, партия внесена в реестр террористических организаций Региональной антитеррористической структуры ШОС.