Минприроды попросило Путина помочь с ввозом леопардов для восстановления вида на Кавказе

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава Минприроды РФ Александр Козлов попросил президента России Владимира Путина помочь договориться о поставке переднеазиатских леопардов из Ирана и Туркменистана в центр восстановления животных Сочинского национального парка для ускорения пополнения популяции хищников.

"Сейчас в горах Кавказа точно живёт девять леопардов. Наша цель - 50 особей. Чтобы её достичь, необходимо выпускать больше животных, по пять-шесть в год. Для этого нужны родители. Их можно взять из дикой природы Ирана и Туркменистана. Но это, безусловно, высокий уровень договорённостей, поэтому просим вашей поддержки, Владимир Владимирович", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Министр напомнил, что 16 июля три двухлетних переднеазиатских леопарда - Хоста, Лаура и Лео, родившиеся и выросшие в Центре восстановления леопардов, были выпущены на волю в заказнике в Северной Осетии.

Как восстанавливают популяции зубров и амурских тигров

В России насчитывается уже семь таких центров по восстановлению популяции исчезающих видов животных и птиц - лошадей Пржевальского, зубров, стерхов и соколиных.

"Благодаря усилиям центров в Рязанской и Московской областях (Окский и Приокско-Террасный заповедники) популяция зубров выросла с 500 до почти 2 тысяч особей", - сообщил министр.

По его словам, в настоящий момент готовится открытие еще трех подобных центров.

"Уже в активной фазе строительство Центра дальневосточного леопарда в Лазовском заповеднике Приморского края. Планируем, что в следующем году в него завезут леопардов. К 2024 году планируем открыть Научный Центр для кошачьих в Татарстане, используя базу Казанского университета, и откроем Центр снежного барса в Красноярском крае", - добавил Козлов.

Козлов рассказал, что число амурских тигров в России выросло до более чем 600 особей, точное количество животных станет известно осенью.

По словам министра, учет был проведен по всему ареалу обитания тигра: в Приморском, Хабаровском крае, Приамурье и Еврейской автономной области. При этом впервые зафиксирован рост популяции хищника в Амурской области, также число тигров выросло в приморских нацпарках "Бикин", "Земля леопарда" и "Зов тигра".

"По вашему поручению создаём национальный парк Помпеевский в Еврейской автономной области. Проектирование завершим в середине августа. Помпеевский станет последней территорией, которая нужна для сохранения стабильной численности амурского тигра", - отметил Козлов.

Министр также напомнил, что в 2022 году будет впервые начат учет белых медведей, первые экспедиции для этого должны отправиться на остров Врангеля в начале августа. В 2023 году в подучетную территорию планируется включить Медвежьи острова.