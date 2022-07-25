Показатель смертности от онкозаболеваний в РФ за три года снизился на 4,5%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Смертность от онкологических заболеваний в России за три года снизилась на 4,5%, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Подводя предварительные итоги того, что уже удалось достичь (в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"), первое, конечно, - это снижение показателей смертности от новообразований на 4,5% за последние три года. Это очень хороший результат", - сказала Мурашко на заседании правительства.

Он также сообщил, что на 5,5% выросла пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями, повысилось качество диагностики.

Министр отметил, что ежегодно выявляется порядка 600 тыс. новых заболевших и порядка 4 млн граждан стоят на диспансерном учете.