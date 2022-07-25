Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

Показатель смертности от онкозаболеваний в РФ за три года снизился на 4,5%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Смертность от онкологических заболеваний в России за три года снизилась на 4,5%, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Подводя предварительные итоги того, что уже удалось достичь (в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"), первое, конечно, - это снижение показателей смертности от новообразований на 4,5% за последние три года. Это очень хороший результат", - сказала Мурашко на заседании правительства.

Он также сообщил, что на 5,5% выросла пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями, повысилось качество диагностики.

Министр отметил, что ежегодно выявляется порядка 600 тыс. новых заболевших и порядка 4 млн граждан стоят на диспансерном учете.

Минздрав Михаил Мурашко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 25 июля

Минприроды попросило Путина помочь с ввозом леопардов для восстановления вида на Кавказе

Минприроды попросило Путина помочь с ввозом леопардов для восстановления вида на Кавказе

Около 160 видов и подвидов животных добавлены в Красную книгу России

На базе МГТУ им Баумана запустили производство высокочистого неона

Леонида Гозмана отпустили из СК после задержания

Леонида Гозмана отпустили из СК после задержания
Пандемия коронавируса

Попова отметила рост заболеваемости COVID в РФ с приходом новых вариантов "омикрона"

По делу о гибели 6 человек в ДТП в Башкирии задержан водитель микроавтобуса

По делу о гибели 6 человек в ДТП в Башкирии задержан водитель микроавтобуса

Документы от Siemens по турбине "СП-1" не сняли всех вопросов у "Газпрома"

Документы от Siemens по турбине "СП-1" не сняли всех вопросов у "Газпрома"

Виновник взрыва в православной гимназии Серпухова получил 13 лет строгого режима

Виновник взрыва в православной гимназии Серпухова получил 13 лет строгого режима

"Мосбиржа" приостановит с 8 августа торги иеной на валютном рынке

"Мосбиржа" приостановит с 8 августа торги иеной на валютном рынке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });