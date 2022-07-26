Володин счел необратимым процесс дедолларизации во всем мире

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необратимым процесс дедолларизации во всем мире.

"Процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить", - написал Володин во вторник в своем телеграм-канале.

Спикер Думы назвал пять причин, почему доллар все больше теряет свои позиции.

В частности, это происходит, потому что "доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами", а также потому что эта валюта "используется как инструмент политической борьбы", что не добавляет уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности, отметил Володин.

Кроме того, на процесс дедолларизации влияет запрос в мире на многополярность и как следствие - на альтернативу доллару, написал председатель Госдумы.

В числе причин он отметил также "нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними", а также существующую в истории закономерность, когда "каждой мировой валюте отведен свой период - примерно 100 лет".