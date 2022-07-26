Подведены итоги конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект».

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Подведены итоги конкурса "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект". Победители и призеры разделили денежный приз в 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития, выступающего одним из организаторов конкурса.

Всероссийский чемпионат – индивидуальное соревнование по решению задач, связанных с обработкой массивов данных, участниками которого являются граждане РФ. Как отмечают в пресс-службе, конкурс – самое масштабное соревнование для профессионалов в сфере IT, которое является одним из ключевых мероприятий федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика".

В чемпионате приняли участие свыше 1,5 тысяч специалистов по искусственному интеллекту со всей страны, в ТОП-5 регионов по количеству участников вошли: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Новосибирская область. Большинство участников Всероссийского чемпионата – молодые специалисты от 18 до 25 лет.

"В течение месяца участники решали одну или несколько из трёх сложных задач на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Всего по итогам чемпионата было создано более 2,3 тысяч решений", - рассказали в министерстве.

Цели проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" - создание системы отбора кадров для решения конкретных задач, а также поиск, развитие и поддержка талантливых специалистов, желающих создавать продукты с использованием технологий искусственного интеллекта.