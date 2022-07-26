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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

РФ в I полугодии увеличила производство пива на 1,8%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пивоваренные компании РФ в первом полугодии 2022 года произвели 352,6 млн декалитров (дал) пива, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальная ассоциация защиты прав потребителей.

Во втором квартале производство выросло на 1%, до 199,9 млн дал.

Пивных напитков за январь-июнь произведено 49,9 млн дал, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Во втором квартале производство составило 28,2 млн дал (на 7,4% больше, чем во втором квартале 2021 года).

В целом производство пива и пивных напитков по итогам первого полугодия составило 402,7 млн дал, что на 2,9% больше прошлогоднего, пивных напитков - 228,1 млн дал (на 1,7% больше).

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