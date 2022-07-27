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"Аэрофлот" открыл продажу билетов на Пхукет

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажи авиабилетов на тайский курорт Пхукет с вылетом из Москвы, следует из информации в системе бронирования нацперевозчика.

Согласно данным на сайте "Аэрофлота", стоимость билета на первый рейс из московского аэропорта "Шереметьево" начинается от 36,7 тыс. рублей за тариф с ручной кладью и от 38,9 тыс. рублей с багажом на человека.

Согласно расписанию, вылет запланирован в 20:55 вечера 30 октября, время в пути составит чуть больше 9 часов. Перелеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330-300.

При этом вылеты из Петербурга на Пхукет со стыковкой в Москве обойдутся дешевле примерно в два раза: стоимость путешествия начинается от 19,2 тыс. рублей с ручной кладью и от 21,6 тыс. рублей с багажом.

Аэрофлот Пхукет
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