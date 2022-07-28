В Москве ждут визита министра торговли Афганистана

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министр торговли Афганистана вскоре посетит Москву, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"В ближайшее время мы ожидаем визит министра торговли Афганистана, который приедет обсуждать коммерческие контракты с профильными представителями РФ", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве.

По словам дипломата, "речь не идет о благотворительности, это бизнес, и афганский бизнес небогат, но и не настолько беден, чтобы не покупать какие-то товары". "В России есть целая номенклатура весьма ликвидных товаров повышенного спроса в Афганистане: это различные нефтепродукты, это пшеница, другие товары, которые имеют спрос на афганском рынке", - отметил Кабулов.

Проблема наркотрафика в Афганистане

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации с наркотрафиком и выращиванием опиумного мака при власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ), высокопоставленный дипломат сказал: "Нет, талибы не сократили (выращивание опиумного мака - ИФ), несмотря на то, что религиозной фетвой объявили культивирование наркотиков противоречащим исламу".

"Эта благая цель, которая разбивается об обыденность жизни. Мы не раз говорили и напоминали о том, что вокруг культивирования опиумного мака в Афганистане кормятся 5-6 миллионов человек", - подчеркнул Кабулов.

Он убежден, что если силой лишить этих людей источника дохода, не дав ничего взамен, "это поставит страну на грань серьезной внутренней междоусобицы". "У талибов нет экономических ресурсов, чтобы дать возможность компенсации, поэтому в силу этих обстоятельств производство наркотиков в Афганистане продолжается и даже растет", - отметил дипломат.

По словам Кабулова, "решение - в стабилизации в стране, в развитии экономики, потому что, чтобы отвлечь крестьян от этого производства, им надо предложить альтернативу". "В одиночку Россия это не сделает", - подчеркнул Кабулов, напомнив, что в рамках ОДКБ существуют программы борьбы с наркотрафиком из Афганистана. Однако, отметил он, "это только частично решает проблему, полностью эту проблему может решить только все международное сообщество".