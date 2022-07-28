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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Смоленская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №2 после ремонта

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС завершила ремонтную кампанию на энергоблоке №2, сообщил пресс-центр атомной станции.

"28 июля 2022 года энергоблок №2 Смоленской АЭС был выведен на номинальную мощность после завершения планового капитального ремонта", - говорится в сообщении.

В ходе ремонтных работ на энергоблоке было проведено свыше 500 регламентных операций на различных системах и оборудовании реакторного, турбинного, электрического и других цехов.

Как сообщалось, второй блок был отключен от сети 14 мая.

В настоящее время на Смоленской АЭС в работе находятся все три энергоблока, общая мощность составляет 2 949 МВт.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.

Смоленск АЭС
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