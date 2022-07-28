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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Ecolines с 6 августа увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Автобусный перевозчик Ecolines с 6 августа увеличивает количество отправлений из Санкт-Петербурга в Хельсинки (Финляндия) и обратно с двух до трех в день, говорится в сообщении компании.

Такое решение принято в связи со снятием Финляндией и Россией ранее введенных ограничений на пересечение сухопутных границ и резким увеличением пассажиропотока.

"Мы вышли на допандемийное количество отправлений на Хельсинки – три отправления в день", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

В настоящее время Ecolines совершает по два рейса в день из Санкт-Петербурга в Хельсинки – по 14 в неделю. Таким образом, количество рейсов между городами увеличится до 21 в неделю. Соответствующим образом – с 14 до 21 – вырастет и количество отправлений из Хельсинки в Санкт-Петербург.

Международные перевозчики Lux Express и Ecolines отмечают ажиотажный спрос на автобусные рейсы из Санкт-Петербурга в Таллин (Эстония) и Хельсинки: на фоне снятия коронавирусных ограничений почти все автобусные билеты на июль были проданы в короткий срок.

Ecolines – один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. До введения коронавирусных ограничений он выполнял из Санкт-Петербурга более 20 ежедневных отправлений, связывая его и 190 городов в 19 странах Балтии, Скандинавии и Европы прямыми и стыковочными рейсами.

Ecolines Петербург Хельсинки
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