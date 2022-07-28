Полномочия Минфина дополнили правом на ведение мониторинга закупок госкомпаний

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект правительственного постановления о дополнительных полномочиях Минфина по регулированию в сфере закупок.

Принятый документ предусматривает внесение ряда изменений в положение о Минфине РФ.

Так, теперь министерство имеет право утверждать не только методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, но и начальной цены единицы товара, работы, услуги.

Кроме того, документ наделяет Минфин полномочиями по осуществлению мониторинга закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

В действующей редакции положения о Минфине РФ не оговариваются полномочия министерства по мониторингу закупок госкомпаний. При этом финансовое ведомство осуществляет мониторинг применений закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ – регулирует закупки госкомпаний).

Помимо этого, министерство теперь может вести перечни банков и гарантийных фондов, имеющих право на предоставление независимых гарантий в рамках госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти перечни должны размещаться на официальном сайте Минфина РФ.