ИКАР спрогнозировал рекордный урожай масличных культур в этом году

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия в этом году может собрать рекордный урожай масличных культур, но из-за ограничений экспорта существенно пополнятся переходящие запасы, прогнозирует генеральный директор Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Исходя из сегодняшнего дня, мы считаем, что у нас будет рекорд по производству подсолнечника. Пока очень скромная оценка - это 16 млн тонн. Но есть вероятность, что будет и больше, потому что очень вовремя прошли осадки по всем ключевым регионам, и все выглядит вполне себе здорово", - заявил Рылько на круглом столе в рамках Всероссийского дня поля в Калининградской области.

В 2021 году сбор подсолнечника составил 15,5 млн тонн.

Согласно прогнозу ИКАР, сбор сои может увеличиться с 4,76 млн до 5,4 млн тонн, рапса - с 2,8 млн до 3,6 млн тонн, масличного льна - с 1,295 млн до 1,5 млн тонн. Общее производство масличных культур оценивается в 26,89 млн тонн против 24,843 млн тонн годом ранее.

При этом, как отметил Рылько, по основным культурам уверенность в прогнозах есть. "Только по льну есть довольно серьезные сомнения, несмотря на существенный рост посевных площадей. Здесь могут быть проблемы, потому что юг показывает не очень хорошие результаты: лен "попал под раздачу", ситуация с урожайностью там не самая лучшая", - сказал он.

По данным ИКАР, посевная площадь под подсолнечником в этом году увеличилась до 9,75 млн га с 9,65 млн га год назад, под соей - до 3,47 млн га с 3 млн га, рапсом - до 2,17 млн га с 1,68 млн га, масличным льном - до 1,78 млн га с 1,56 млн га соответственно. Общая площадь масличных оценивается в 17,75 млн га против 16,5 млн га в прошлом году.

"Но мало того, что у нас будет, скорее всего, рекордное производство, у нас еще и будут рекордные переходящие запасы по всем трем ключевым масличным культурам. По подсолнечнику мы оцениваем их примерно в 1 млн тонн, по рапсу - в 200 тыс. тонн, тоже не очень нормально, по сое - почти в 600 тыс. тонн", - сообщил Рылько. Это связано с ограничениями экспорта масличных культур, прежде всего подсолнечника, и может отразиться на ценах. Определенное влияние оказывает и ситуация на мировом рынке.

Как отметил Рылько, "мировые цены очень серьезно за последнюю неделю провалились". Согласно презентации, за два месяца они упали на 30-40%. "И даже высокие цены на нефть, которые обычно держат все это на плаву, в том числе рапсовые комплексы, не сильно помогают", - заметил он. К тому же демпингуют цены на пальмовое масло.

В условиях ожидаемого продления действующих экспортных ограничений ИКАР считает, что большая часть рекордного урожая может пойти на внутреннюю переработку.

"У нас инерционно продолжает гигантская стройка новых объектов. Весь центральный регион уставлен абсолютно новыми мощностями. Ожидается совокупный прирост мощностей от 5,5 млн до 7 млн тонн в год. Поэтому нас ожидает очень серьезная перестройка посевных площадей, особенно в центре", - сказал он. В ИКАРе подсчитали, что все новые заводы могут получить сырье, если масличные займут примерно 30% в севообороте девяти регионов центра России. "А это вполне возможно, - считает Рылько. - Другое дело, возникает вопрос: а за счет чего будет вот эта добавка, за счет каких культур?".

В настоящее время центральный регион является одним из крупнейших производителей зерна в РФ.