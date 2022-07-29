Дата "Прямой линии" с Путиным будет определена в сентябре

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Дата проведения "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным будет определяться после первой половины сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Время будет определено. "Прямую линию" в связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести. Сейчас все-таки период отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, наверняка, в котором бы хотелось. Начало сентября, первая половина сентября – начало политического сезона, и в целом такое оживление жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом", - сказал Песков, отвечая в пятницу на вопрос журналистов о возможных сроках "Прямой линии".

В ответ на уточняющий вопрос Песков заявил, что проведение "прямой линии" в первой половине сентября не планируется.