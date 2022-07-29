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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Задержан замначальника полиции Башкирии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - МВД по Башкирии в пятницу сообщило о задержании заместителя начальника полиции по оперативной работе республиканского МВД Андрея Москвитина.

"29 июля сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю в рамках оперативного сопровождения уголовного дела задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по республике Башкортостан полковник полиции Андрей Москвитин", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

Все имеющиеся сведения в установленном порядке переданы региональным МВД в Главное управление собственной безопасности МВД России, отметили в ведомстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что информация о задержании в связи с этим уголовным делом других сотрудников башкирского МВД не соответствует действительности.

Полковник полиции Москвитин служит в башкирском МВД с 2019 года. До этого он работал в полиции Забайкальского края.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух бывших высокопоставленных сотрудников УМВД по Забайкальскому краю, подозреваемых в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

По данным изданий, один из подозреваемых получил от учредителя фирмы в Чите взятку в виде квартиры в обмен на общее покровительство.

МВД РФ Башкирия Андрей Москвитин
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