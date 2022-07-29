В российских вузах засекретят данные поступивших детей участников СВО на Украине

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вузы не могут разглашать личные данные поступивших по квоте детей из семей военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, Минобрнауки рекомендовало университетам в целях безопасности присваивать уникальный номер таким абитуриентам.

"В целях обеспечения безопасности детей из семей военнослужащих, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, информация о личных данных студентов, поступивших по спецквоте, не разглашается. Рекомендации о присвоении уникального номера этой категории студентов были направлены министерством науки и высшего образования РФ перед стартом приемной кампании в вузы в мае этого года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки в пятницу.

Там напомнили, что согласно вышедшему в мае указу президента, для приема детей из семей военнослужащих, принимающих или принимавших участие в СВО, вузами выделяется специальная квота - 10% от общего количества бюджетных мест, установленных вузу по каждому направлению подготовки (специальности).

"На предстоящий 2022 учебный год в России в рамках специальной квоты было выделено 43 583 места. При этом общий объем бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета в этом году составил 425 894 места", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что, несмотря на введение специальной квоты, возможности для абитуриентов поступить на бюджетное место не уменьшатся.

Приемная кампания в российские вузы завершится 9 августа. Абитуриенты могут узнать о зачислении по ФИО или номеру СНИЛС.