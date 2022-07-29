Песков счел, что США впервые признали намерение по ударным системам вооружений на Украине

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Заявление советника президента США Джейка Салливана фактически является подтверждением того, что США могли размещать на территории Украины ударные системы вооружений, считают в Кремле.

Ранее в интервью СМИ Салливан заявил, что Вашингтон еще в феврале 2022 года якобы открыто и прямо заявлял, что американские ударные системы вооружений не будут размещены на Украине на долгосрочной основе.

"Это любопытнейшее заявление, если абстрагироваться от всего. Не хочу комментировать "врет - не врет", но господин Салливан впервые открыто признал, что Америка собиралась размещать на территории Украины ударные системы вооружений. Вот подтверждение правоты наших озабоченностей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводятся на сайте издания Daily Storm.

Он обратил внимание на формулировку заявления Салливана о том, что "Вашингтон не будет размещать на долгосрочной основе", заметив, что, "соответственно, на краткосрочной основе планировалось размещение". "Вот что самое интересное в этом интервью", - сказал Песков.