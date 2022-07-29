Минстрой до конца года уточнит требования к металлическим покрытиям в строительстве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - До конца 2022 года будет подготовлен новый свод правил "Конструкции покрытий пространственные металлические. Правила изготовления и монтажа" сообщила пресс-служба Минстроя России.

Правила будут регламентировать производство и монтаж металлических пространственных конструкций, которые используют при проектировании рынков, выставочных павильонов, спортивно-концертных комплексов и других объектов.

Металлические пространственные системы отличаются конструктивной и статической схемами, применяемыми материалами, очертанием плана, формой поверхности и т.д., отметили в пресс-службе. Новые правила позволят определить технологические требования по их изготовлению и монтажу и обеспечить необходимый уровень безопасности зданий.

При разработке правил специалисты Минстроя учтут прикладные научные исследования, а также отечественный и зарубежный опыт применения таких конструкций.

Первая редакция свода правил уже выложена для публичного обсуждения на сайте Росстандарта.

"В 2021 году вступил в силу свод правил СП 494 "Конструкции покрытий пространственные металлические. Правила проектирования", позволяющий расширить сферу применения таких конструкций и снять ряд ограничения на использование сталей повышенной прочности", - напомнил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.