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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Пять человек, включая троих детей, погибли в ДТП на Кубани

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Столкновение грузового и легкового автомобилей на трассе в Тимашевском районе Краснодарского края в пятницу унесло жизни пяти человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной версии, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что авария произошла на автодороге между станицей Роговская и хутором Гречаная Балка.

Кубань Краснодарский край ДТП
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