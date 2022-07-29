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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано утром в субботу в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу в 03:39 местного времени (пятница 19:39 мск) с эпицентром в 190 км юго-восточнее о. Итуруп на глубине 49 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, тревога цунами не объявлялась, данные о том, ощутили ли сейсмическое событие в населенных пунктах островов, не поступали.

Курилы
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