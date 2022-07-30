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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:37

Корабли ВМС Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в Военно-морском параде

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Корабли Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана и Ирана прибыли в Каспийск для участия в параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России, сообщает в субботу пресс-служба Южного военного округа.

"Корабли ВМС Азербайджана и Ирана прибыли для участия в Военно-морском параде в Каспийске. Участие экипажей кораблей в параде послужит укреплению взаимопонимания между российскими военными моряками и моряками Азербайджана и Ирана", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечают, что в праздничных мероприятиях будет задействовано порядка 40 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, более 20 единиц военной и специальной техники и около 500 военнослужащих.

Азербайджан Иран Каспийск
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