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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Ростуризм запустил образовательные онлайн-курсы для сотрудников отелей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ростуризм запустил 11 бесплатных образовательных онлайн-курсов для сотрудников отелей и предпринимателей в сфере туризма для всех желающих повысить квалификацию, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Курсы открыты в рамках нацпроекта по туризму ради повышения качества услуг.

Пройти курс можно в любое время дистанционно, прослушав видео-уроки экспертов. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте образовательной платформы Ростуризма.

По словам Догузовой, первые уроки созданы для службы приема и размещения, гостиничных администраторов и горничных. Еще одна образовательная программа запущена для предпринимателей в туризме, начинающих и тех, кто хочет расширить свой опыт. Они смогут узнать, как создать свой отель или кемпинг, запустить современный востребованный туристический проект для детского отдыха, разработать и обустроить национальные турмаршрут.

Ростуризм Зарина Догузова
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