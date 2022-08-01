Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг самых упоминаемых в прессе персон, в июле он получил 272 479 ссылок в российских СМИ. В десятку впервые попал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Помимо Путина, в пятерке лидеров на прежних позициях остались президент США Джозеф Байден (второе место, 66 453 упоминания), президент Украины Владимир Зеленский (третье место, 49 191), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (четвертое место, 36 441), премьер-министр РФ Михаил Мишустин (пятое место, 35 608).

В топ-10 рейтинга СКАН произошли небольшие изменения: поменялись местами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, поднявшийся с седьмого на шестое место (34 756 упоминаний), и мэр Москвы Сергей Собянин (33 323).

Восьмое место по итогам июля занял губернатор Московской области Андрей Воробьев (32 736), девятое - представитель МИД РФ Мария Захарова (27 175).

На десятом месте, по данным СКАН, оказался британский премьер Джонсон (23 459 упоминаний), который на фоне скандалов с его участием заявил 8 июля, что согласен уйти в отставку после того, как консерваторы выберут нового лидера партии. Это первое попадание Джонсона в топ-10 СКАН с момента его назначения на пост премьера Великобритании в июле 2019 года.

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В июле в СКАН добавлен 481 новый источник, всего система анализирует 62 082 ресурса.