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Ростуризм выделит 6 млрд рублей на благоустройство центров 31 города РФ для туристов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Тридцать один город России получит субсидии на обустройство туристических центров на общую сумму 6 млрд рублей по итогам конкурсного отбора, проведенного Ростуризмом, сообщила во вторник в своем телеграм-канале глава ведомства Зарина Догузова.

"Поддержим 31 проект на 6 млрд рублей! Мера поддержки новая, мы ее впервые запустили в этом году в рамках национального проекта по туризму. Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и др.", - написала она.

Среди городов-победителей конкурса - крымские курорты Алупка и Евпатория, Владивосток, дагестанский Дербент, Екатеринбург, Елабуга и Казань в Татарстане, а также Иркутск, Улан-Удэ, Калининград, Нижний Новгород, Смоленск и другие.

Как пояснила Догузова, новая мера поддержки доступна как для небольших муниципальных образований с населением от 5 тыс., так и для городов до 2 млн человек.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Ростуризма, проекты, прошедшие конкурсный отбор, будут завершены в 2023 году. Средняя сумма поддержки одной заявки составила 194 млн рублей.

В Ростуризме также уточнили, что на участие в этой программе в 2022 году поступило 85 заявок от 56 субъектов РФ. Среди критериев выбора проектов-победителей была не только растущая популярность города среди туристов, но и значимость реализации проекта для муниципального образования, местных жителей и бизнеса. В концепции туристического центра города вошло создание популярных мест для посещения жителями и туристами, создание условий для работы малого и среднего предпринимательства, синхронизация проекта с иными государственными, муниципальными программами и национальными проектами и др.

Ростуризм Зарина Догузова
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