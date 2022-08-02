Прокуратура проверит причины задымления на "ЗапСибНефтехиме"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Тобольске вечером 1 августа произошло задымление на заводе "ЗапСибНефтехим" ("СИБУР), по факту Тобольская межрайонная прокуратура начала проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Из-за короткой посадки напряжения произошло штатное переключение режима работы полимерных производств "ЗапСибНефтехима", сообщила пресс-служба предприятия.

"Избыток углеводородов в технологической цепочке был безопасно утилизирован на факельных установках. В настоящее время стабильное энергоснабжение предприятия восстановлено, ведутся работы по восстановлению технологического режима и пуску полимерных производств", - отмечает компания.

Ссылаясь на данные экологического мониторинга, на предприятии заверяют, что предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе не были превышены.

ООО "ЗапСибНефтехим" - крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 2,5 млн тонн базовых полимеров в год (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). В 2020 году комплекс вышел на проектную мощность.