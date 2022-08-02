Строящийся рыболовецкий траулер загорелся на Адмиралтейских верфях в Петербурге

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел во вторник на строящемся траулере на территории АО "Адмиралтейские верфи" в Петербурге, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщила пресс-служба главка МЧС по городу.

"Происходит горение на строящемся судне, рыболовецком траулере. Площадь возгорания и дальнейшая информация уточняются", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавили в региональном главке МЧС.

В пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи" подтвердили "Интерфаксу" информацию о пожаре, не уточнив, на каком судне он происходит. "Горит один из траулеров. Подробностей пока нет, работают пожарные бригады", - сказали в пресс-службе.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что, "по предварительным данным, возгорание произошло на строящемся рыбоперерабатывающем траулере "Механик Маслак".

"Горит в трюме, где проводились огневые работы, площадь (пожара - ИФ) уточняется", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что судно находится на воде. По данным источника, в связи с угрозой распространения огня пожару присвоен второй ранг сложности.

АО "Адмиралтейские верфи" входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК.