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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

ФАС согласовала цены на препарат от COVID-19 "Молнупиравир"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на лекарственный препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм"; его стоимость снижена более чем на 30% по сравнению с ранее зарегистрированными ценами на аналогичные воспроизведенные препараты отечественного производства, сообщили в ведомстве.

"ФАС согласовала цены на препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм". Согласованные цены на отечественный дженерик снижены более чем на 30% по сравнению с ранее зарегистрированными ценами на аналогичные воспроизведенные лекарственные препараты российского производства", - говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 4 453 рубля. "Это повысит ценовую и ассортиментную доступность лекарственного препарата для граждан России", - отметили в ведомстве.

Ранее ФАС согласовала цену на "Молнупиравир" двух российских производителей - ЗАО "Обнинская химико-фармацевтическая компания" и АО "Алиум". Стоимость курса из 40 капсул в дозировке 200 мг составила 5800 рублей.
Препараты с международным непатентованный наименованием "Молнупиравир" включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 31 марта.

ФАС коронавирус Молнупиравир
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