РФ хочет убедиться, что "дочка" Siemens не отключит удаленно турбину "Северного потока"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - России необходимо убедиться в том, что отремонтированная в Канаде и доставленная в Германию турбина для "Северного потока" не является санкционной и что ее не отключат дистанционно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы должны быть уверены, что она несанкционная, и мы должны быть уверены, что, руководствуясь какими-то там санкционными циркулярами и так далее, эта самая британская компания, "дочка" Siemens не отключит дистанционно эту турбину", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что эта турбина может быть поставлена, если будут такие обращения, но их пока не последовало.

По его словам, "еще одна турбина 26 числа встала на регламентный ремонт, потому что произошла выработка часов и по регламенту ее нужно капитально ремонтировать, нужно ее, по идее, наверное, везти в Канаду".

"Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить эти турбины, - это большой вопрос. Потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки. Она совсем не заинтересована в том, чтобы газ шел из России, потому что он дешевый, а Канада, как и Америка, может серьезно на европейцах заработать на сжиженном природном газе", - отметил Песков.

Мощность прокачки газа по "Северному потоку" сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.