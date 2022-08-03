Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

РФ хочет убедиться, что "дочка" Siemens не отключит удаленно турбину "Северного потока"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - России необходимо убедиться в том, что отремонтированная в Канаде и доставленная в Германию турбина для "Северного потока" не является санкционной и что ее не отключат дистанционно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы должны быть уверены, что она несанкционная, и мы должны быть уверены, что, руководствуясь какими-то там санкционными циркулярами и так далее, эта самая британская компания, "дочка" Siemens не отключит дистанционно эту турбину", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что эта турбина может быть поставлена, если будут такие обращения, но их пока не последовало.

По его словам, "еще одна турбина 26 числа встала на регламентный ремонт, потому что произошла выработка часов и по регламенту ее нужно капитально ремонтировать, нужно ее, по идее, наверное, везти в Канаду".

"Заинтересована ли Канада в том, чтобы чинить эти турбины, - это большой вопрос. Потому что, насколько мы знаем, Канада сама готовится к тому, чтобы начать производить и организовывать поставки газа на мировые рынки. Она совсем не заинтересована в том, чтобы газ шел из России, потому что он дешевый, а Канада, как и Америка, может серьезно на европейцах заработать на сжиженном природном газе", - отметил Песков.

Мощность прокачки газа по "Северному потоку" сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Дмитрий Песков Северный поток Siemens Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компания AliExpress выполнила все требования закона о "приземлении"

Компания AliExpress выполнила все требования закона о "приземлении"

В Кремле назвали провокацией объяснение Пелоси ее визита на Тайвань

Суд перевел ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО под домашний арест

В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается

В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается

Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину

Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину
Пандемия коронавируса

Число новых COVID-случаев в РФ за сутки впервые с начала апреля превысило 14,6 тыс.

"Госуслуги" начали прием заявок на отсрочку от армии для айтишников

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

УГМК подтвердила покупку золотодобытчика "Сусуманзолото"

"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });