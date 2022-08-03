Экомониторинг выявил загрязнение воздуха диоксидом азота после пожара на складе в Истре

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Экологический мониторинг состояния воздуха в районе пожара на складе компании Ozon в Истре выявил повышенную концентрацию вредных веществ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

"В связи с возгоранием склада Оzon на Новой Риге оперативно был осуществлен выезд передвижной лаборатории ГКУ МО "Мособлэкомониторинг". По результатам исследований при штилевых условиях в 15:10 3 августа по адресу: село Петровское, дом 95, фиксировались повышенные концентрации диоксида азота (0,4 ПДК м.р.), оксида азота (0,3 ПДК м.р.), стирола (0,4 ПДК м.р)", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в 16:29 по адресу: садовое товарищество "Пчелка", д. 99, концентрации загрязняющих веществ не превышали 0,2 ПДК.

Вместе с тем, в пресс-службе Минэкологии "Интерфаксу" уточнили, что превышений ПДК вредных веществ в данных локациях не отмечается, они в пределах нормы.

Ведомство отметило, что нахождение в зоне данных концентраций непродолжительное время не несет вреда здоровью.

Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. В "скорой помощи" Московской области журналистам сообщили, что в результате инцидента пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы.