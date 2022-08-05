Китай показал себя "ответственной страной"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, прошла мирно, хотя и под громкий звук протестов руководства КНР, ибо она нарушила суверенитет Китая. И каковы будут последствия этого восьмичасового турне?

Об этом наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседует с руководителем Экспертно-аналитического центра Восточной и Юго-Восточной Азии Института Китая и современной Азии РАН, доцентом Школы востоковедения НИУ ВШЭ, кандидатом исторических наук Андреем Виноградовым.

Того, что ждали, не дождались!

- Западные СМИ и политологи явно рассчитывали на то, что Китай пойдёт на резкое и, возможно, опасное ухудшение отношений с США. Даже гадали, что он сделает с самолетом. Можно ли сейчас сказать, что все-таки это было: провокационное подталкивание на обострение или часть предвыборной стратегии демократов?

- Ну гадали не только западные, а даже и некоторые наши эксперты тоже с удовольствием присоединились к этому хору. Некоторая провокационность на конфликт, возможно, была. Но я бы сказал, что эти гадания скорее характеризуют уровень сегодняшних СМИ и экспертизы. Новость нужно продать, экспертное мнение – тоже. А потому оно должно (также, как и новость) обладать определенной степенью "прожарки". Иначе читателю/зрителю будет скучно. Вот и появилась возможность: поездка Пелоси (некоторые ее даже называли героической), за передвижениями которой (собьют – не собьют) следило в прямом эфире столько человек, отвлекаясь от своих насущных дел…

- Можно сказать, что Пекин своей сдержанностью спас мир от ещё большего обострения?

- То, что Китай не поддался на провокацию, конечно, отрадно. Хотя серьезные эксперты (в том числе и ваш покорный слуга) как раз и утверждали, что Китай не поддастся. Мы исходили из того, что им сейчас это совсем не надо (накануне ХХ съезда КПК – ИФ), и того, что текущее обострение совсем не вяжется с их политической (внешнеполитической в том числе) традицией и стратегией "игры вдолгую". Но утверждать, что Китай таким образом "спас мир" - это явный комплимент современному китайскому руководству. Китай просто повел себя как серьезный игрок и показал себя как та самая "ответственная страна", стать которой его призывали в свое время западные "партнеры".

- Согласимся, повести себя как ответственная страна сегодня - это почти как спасти мир. Но там участвовали и другие игроки. Как вы считаете эта поездка вызвана стремлением погрозить пальцем Китаю - что хотим то и делаем - или скорее часть предвыборной стратегии демократов?

- Да, там были и другие игроки. Конечно, в первую очередь, это касается США, которые в очередной раз проявили себя страной "безответственной". Об этом довольно четко сказал наш министр Сергей Лавров в Бирме ("что хотим, то и воротим"). Отсутствие стратегического планирования плюс действия, исходящие из сиюминутных интересов, особенно в условиях внутриполитической нестабильности. Неумение просчитать больше чем на два хода вперед – это вообще, как представляется, основная характеристика сегодняшнего западного истеблишмента. Возможно, кто-то и просчитывает, но их, видимо, не очень слушают.

Что день грядущий, а может и больше, нам готовит?

- Что можно ожидать сейчас? События перейдут в экономическую сферу? Наказывать будут только тайваньские фирмы или и американские? Демонстрацию силы можно ожидать? Упор будет сделан на что?

- Конечно на экономику! На мой взгляд, экономические меры будут более действенными, чем военные учения или даже обещанная некоторыми экспертами морская и воздушная блокада Тайваня.

Судите сами: китайская компания CATL (крупнейший производитель ионно-литиевых аккумуляторов для электромобилей, а это треть мирового рынка) отложила строительство завода в США. В результате США потеряли 5 млрд долларов инвестиций, которые должны были обеспечить 10 тысяч новых рабочих мест. Далее. С 3 августа КНР запретила поставки на Тайвань песка, необходимого для строительной отрасли острова (а кварцевый песок, к тому же , важен и для создания чипов – ИФ ), а в тайваньских морепродуктах и цитрусовых обнаружили различных вредителей и даже возбудителей COVID-19! Есть и другие примеры.

Экономические отношения не смогут поменять политику США.

- Триллионный товарооборот все-таки сыграет свою главную роль в примирении? Или Китай понял, что экономические отношения не спасут его от жесткой политики США?

- Дело не в самом уровне товарооборота. Например, лишь за последний год в КНР появилось около 6 тысяч новых компаний с тайваньским капиталом. Сколько тайваньцев работают на материке, сложно сказать, но около 15 лет назад я встречал цифру в 2 млн человек (в связи с тем, что власти КНР предоставили им бесплатные билеты для поездки на остров и участия в выборах президента на стороне Мао Инцзю). А это почти одна десятая часть всего населения Тайваня.

Именно на материке расположены предприятия крупных тайваньских фирм, которые поставляют свою продукцию в США – те же ACER, Foxconn и др.

Тайвань очень сильно зависит от поставок с материка продовольствия, сырья (тех же редкоземельных металлов, необходимых для производства полупроводников, где Тайвань – лидер, 69% рынка)

Так что выбор для ответного удара довольно большой. Дело специалистов решать, что именно будет менее болезненно для самого Китая и максимально болезненно для Тайваня? Если считать объем торговли КНР – США вместе с объемом торговли КНР – Тайвань, то действительно будет триллион с небольшим (объем торговли КНР – Тайвань – 300 млрд долларов).

И все же повторюсь: товарооборот — это всегда взаимозависимость, а не зависимость Китая от США. И в данном случае нужно смотреть конкретную структуру торговли – кто больше пострадает и в каких областях? Да, Китай лишится большого рынка сбыта своей продукции (в целом в США идет примерно одна пятая часть экспорта). Где-то остановится производство, кто-то потеряет работу...

Но и американцы, в свою очередь, лишатся очень многих вещей, даже мелких, но необходимых, к которым привыкли в быту. Начиная с зубных щеток и носков, да и ботинок тоже. Босыми ходить будут?

Но, поскольку спор между сторонами принял принципиальный характер, населению придется потерпеть. И вот в этом отношении Китай точно на порядок сильнее. И привычнее.