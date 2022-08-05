В ЛДПР опровергли сообщения об объединении с другими партиями

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ЛДПР не намерена объединяться с другими малыми партиями, заявил заместитель руководителя фракции, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Ох уж эти "источники", чего только не расскажут... Как осведомленный источник вангую, что с выборами будет то же самое: достойные результаты и никаких динамичных псевдообъединений. Потому что почти за треть века своего существования у партии в этом никогда не было необходимости", - написал Нилов в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном объединении ЛДПР с другими партиями после выборов, если их результаты окажутся неудовлетворительными, в частности, с "Родиной" и "Гражданской платформой" (их лидеры входят в думскую фракцию ЛДПР).