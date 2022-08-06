Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в центре Саратова

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Саратове унесла жизнь трех человек, еще четверо госпитализированы, написал в своем телеграм-канале глава регионального Минздрава Олег Костин.

Как сообщает министр, ДТП произошло в центре города на улице Большая Горная.

"Всего погибло три человека, четверо доставлены в первую горбольницу. Один в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Все взрослые", - написал Костин.

Обстоятельства аварии устанавливаются.