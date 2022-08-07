Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Иранский переговорщик по СВПД провел встречи с коллегами из России и Евросоюза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Основной переговорщик от Ирана по атомной сделке Али Багери Кани провел в воскресенье двустороннюю встречу с коллегой от ЕС Энрике Морой.

По информации иранского агентства "Мехр", Багери Кани обсудил с Морой ход переговоров в Вене по вопросу возвращения Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому.

Кроме того, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье, что также провел встречу с Морой.

"Похоже, что есть прогресс. Будем надеяться на лучшее", - написал Ульянов, комментируя эту встречу, в твиттере (заблокирован в РФ).

Очередной раунд переговоров по соглашению об иранском атоме (СВПД) начался ранее на этой неделе в австрийской столице.

Иран Али Багери Кани Багери Кани Михаил Ульянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трое рабочих пропали в подтопленном коллекторе на юго-востоке Москвы

Количество лесных пожаров в Якутии сократилось более чем вдвое за неделю

Количество лесных пожаров в Якутии сократилось более чем вдвое за неделю
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об уничтожении под Николаевом 45 тысяч тонн боеприпасов из стран НАТО

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с марта COVID-19 за сутки заболели 20,3 тысячи человек

Задержанную в Косово российскую журналистку отпустили

YouTube заблокировал канал "Ростеха"

"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче РПЛ

"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью с "Ахматом" в матче РПЛ

Что произошло за день: суббота, 6 августа

Заключенные напали на сотрудников колонии в Калмыкии

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });