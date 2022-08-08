Прокуроры усилили борьбу с фейками и призывами к экстремизму после начала операции на Украине

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил о блокировании почти 140 тыс. интернет-ресурсов, распространявших фейковую информацию и призывы к экстремизму на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

"После начала специальной военной операции нами было усилено противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей", - сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, было заявлено и удовлетворено "более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной общественно значимой информации о СВО, удалено или заблокировано порядка 138 тыс. интернет-ресурсов".