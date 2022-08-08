Площадь лесных пожаров в Югре выросла до 82,7 тыс. га

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Леса на площади 82,7 тыс. га горят в Ханты-Мансийском автономном округе, из них 21 локализованных лесных пожара на площади 34 тыс. 760 га, сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

ГУ МЧС РФ по Югре уточняет, что в лесах работают более 1,5 тыс. человек. Третьи сутки огонь тушат два воздушных судна МЧС России.

Самолетами Бе-200ЧС и Ил-76 произведено 20 сливов воды на наиболее сложные участки природных пожаров.

Также на тушении задействовано 12 самолётов Ан-2 и А-22, семь вертолетов, в том числе пять с водосливными устройствами.

Наземные службы обеспечивают отсечку огня, опираясь на просеки и естественные преграды в виде рек. Специалисты работают по фронту, используя данные о распространении огня от авианаблюдателей и данные космомониторинга.

"На данный момент угрозы населенным пунктам нет. В населенных пунктах может наблюдаться дым", - отмечает ведомство.