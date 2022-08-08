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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Крупный пожар произошел на складе под Петербургом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Пожарные в понедельник ликвидируют крупное возгорание на складе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По предварительным данным, пожар начался в складском помещении ангарного типа в Мурино. В горящем помещении хранились пиломатериалы и находилась покрасочная мастерская.

Площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. метров. Произошло обрушение крыши. В 21:35 пожарным удалось остановить распространение огня.

Информация о пострадавших пока не поступала, добавляют в ведомстве.

В МЧС отметили, что ранее существовала угроза распространения огня на соседние склады. В настоящий момент она снята.

К тушению привлечены 45 человек и 11 единиц техники.

Ранее в понедельник очевидцы поделились в соцсетях кадрами пожара в Мурино. Согласно фото и видео, над местом возгорания поднимается столб черного дыма, который, по сообщениям местных жителей, видно не только в Мурино, но и в ряде районов Петербурга.

Петербург Мурино
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