В I полугодии в РФ предотвращено более 60 террористических преступлений

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В первом полугодии нынешнего года в России предотвращено 61 преступление террористической направленности, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"В первом полугодии 2022 г. из 61 предотвращенного преступления террористической направленности 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 32 преступления готовились к совершению лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии", - сообщает информцентр НАК по итогам прошедшего в Москве

По данным НАК, "в период с 2021 по 2022 гг. правоохранительными органами более чем в 50 регионах пресечена деятельность свыше 150 членов сообщества "Маньяки. Культ убийц" (украинская радикальная группа)".

В комитете подчеркнули, что складывающаяся обстановка "требует приоритетного внимания со стороны всех субъектов противодействия терроризму к совершенствованию профилактики террористических угроз в молодежной среде и сфере образования".

Заседание НАК прошло во вторник под председательством директора ФСБ Александра Бортникова.