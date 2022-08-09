Росздравнадзор заявил об отсутствии дефицита гормональных препаратов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Дефицита гормональных лекарственных препаратов в России не фиксируется, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы мониторинга движения лекарственных препаратов, которая дает возможность увидеть количество всех лекарственных средств, находящихся в обороте на фармацевтическом рынке. По результатам мониторинга, дефицита гормональных препаратов на рынке не отмечается", - говорится в сообщении ведомства во вторник.

Отмечается, что в настоящий момент в обращении на территории России находится более 85 тыс. упаковок препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) Эстрадиол ("Дивигель"), 13 149 упаковок МНН Эстрадиола валерат ("Прогинова") и 80 786 МНН Эстрадиол ("Эстрожель").

Кроме того, по информации Росздравнадзора, за 2021 год в гражданский оборот было выпущено 673 тыс. 650 упаковок "Дивигеля" и 227 тыс. 808 - "Эстрожеля", за 7 месяцев 2022 года - более 285 тыс. 468 упаковок "Дивигеля" и 168 тыс. 768 "Эстрожеля".

Препарат "Прогинова" за указанный период времени находился на перерегистрации по инициативе производителя, отметили в ведомстве.

Ранее в СМИ сообщалось, что в российских аптечных сетях возник дефицит гормональных препаратов "Дивигель", "Прогинова" и "Эстрожель", применяемых при экстракорпоральном оплодотворении.