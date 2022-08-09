ВС РФ не стал рассматривать жалобу X5 на доначисление более 2 млрд руб. налогов

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Судья Верховного суда (ВС) Анатолий Першутов отказал структуре ритейлера X5 Retail Group - АО "Торговый дом "Перекресток" – в передаче на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам жалобы на решения кассации и апелляции, которые в отличие от суда первой инстанции признали законным доначисление налогов на 2,4 млрд рублей, свидетельствует картотека суда.

Уведомление об определении об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии ВС РФ размещено в картотеке во вторник.

Доначисления связаны с серией внутригрупповых операций в рамках реструктуризации бизнеса X5 Retail в 2013-2014 годах.

Реструктуризация

Реструктуризация представляла собой следующую цепочку сделок. Сначала "Перекресток" (ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков X5 с 2014 года по январь 2018 года) купил 7,88% в ООО "Агроаспект", которое стало выполнять эту функцию позднее, и 6,69% в ООО "Агроторг" (оператор магазинов "Пятерочка") у голландской головной структуры холдинга - Х5 Retail Group N.V. за 8,98 млрд рублей. Вскоре эти средства вернулись "через последовательность внутригрупповых транзакций, включающих оказание финансовой помощи, погашение займов и иных обязательств", говорится в материалах дела.

Затем "Перекресток" приобрел 83,4% в капитале "Агроторга" у кипрской структуры группы - Speak Global Limited - за 82,49 млрд рублей. Оплата на 11,5 млрд рублей произошла путем зачета встречных требований, а остальной долг "Перекрестка" был заменен на 10-летние займы в 66,27 млрд рублей под 4,15% годовых и 4,7 млрд рублей под 11%. По первому займу кредитором "Перекрестка" после проведения цепочки сделок стала люксембургская X5 Capital S.a.r.l., но выплаченные ей проценты возвращались обратно в виде финансовой помощи.

Все сделки в рамках этой реструктуризации были согласованы Федеральной антимонопольной службой и компетентными органами Люксембурга, говорится в материалах спора "Перекрестка" с налоговыми органами. Группа Х5 называла целями реструктуризации придание своей структуре большей прозрачности для потенциальных инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности, а также создание на базе "Перекрестка" КГН.

Налоговые претензии и первое поражение

Налоговая же инспекция сочла, что экономической целесообразности у сделок не было, так как набор активов Х5 остался неизменным. Целью сделок была минимизация налогов за счет того, что в результате платежей по займам происходило перераспределение прибыли российских структур в пользу зарубежных, где налогообложение было ниже, решили инспекторы. Выплаченные проценты иностранным структурам ФНС расценила как "скрытое" распределение прибыли КГН и переквалифицировала их в дивиденды в адрес акционеров группы Х5, начислив налог по ставке в 15%. Кроме того, по мнению инспекции, ритейлер неправомерно уменьшила базу по налогу на прибыль на сумму выплаченных процентов по займам.

В результате налоговики предъявили претензии на 2,4 млрд рублей "Перекрестку" и на 1,06 млрд рублей "Агроаспекту".

Первым суды рассмотрели спор о доначислении 1,06 млрд рублей налогов "Агроаспекту" и пришли к выводу об обоснованности претензий налогового органа.

Промежуточная победа

Это не помешало "Перекрестку" одержать победу в споре о доначислении 2,4 млрд рублей налогов в Арбитражном суде Москвы летом 2021 года. Суд счел подтверждением законности действий X5 предварительное согласование сделок властями России и Люксембурга. Также он пришел к выводу, что целесообразность у сделок была - создание КГН, в которой по закону участвовать иностранные структуры не вправе. Кроме того, "Перекресток" получил возможность распоряжаться значительными суммами чистой прибыли "Агроторга" и "Агроаспекта", отметил суд. Вывода денег за границу тоже не было, так как они возвращались назад в Россию, указал в своем решении суд первой инстанции.

Однако апелляция и кассация пришла к противоположному выводу. Основной причиной принятия такого решения, объясняла апелляция, стало поражение ритейлера в закончившемся ранее споре на 1,06 млрд рублей с участием "Агроаспекта", где с точки зрения налоговых обязательств этой организации рассматривались те же самые сделки.