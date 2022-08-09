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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, действующий с апреля в нескольких муниципалитетах Крыма и на ряде гособъектов, продлен еще на две недели, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 9 августа до 20:00 24 августа высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

Высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

Эту меры Аксенов назвал исключительно профилактической, так как "ситуация в регионе находится под полным контролем".

Высокий уровень террористической опасности был введен в семи муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов. С 10 июня остается шесть муниципалитетов с "желтым" уровнем опасности.

"Желтый" – это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный – "синий", высокий – "желтый" и критический – "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля также действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.

Крым
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