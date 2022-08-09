Минцифры предложило создать систему мониторинга за сбоями в базах для госуслуг

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает создать систему автоматического мониторинга за состоянием государственных информсистем (ГИС) ведомств, использующихся для оказания госуслуг в электронной форме. Соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на портале правовых актов.

"Изменения, предлагаемые проектом постановления, направлены на решение проблемы отсутствия у Оператора инфраструктуры взаимодействия технологической возможности определить причины недоступности заказа и/или получения результата оказания государственных услуг <...> в случае возникновения аварии или инцидента в работе изолированных от инфраструктуры взаимодействия модулей информационных систем", - говорится в пояснительной записке к документу.

Например, указывают в Минцифры, в 2021 году из-за инцидентов в информсистемах МВД у пользователей возникали затруднения при подаче заявлений на регистрацию транспортных средств, получение водительских прав, заграничных паспортов. Инциденты в ГИИС "Электронный бюджет", оператором которой является Минфин, вызвали ограничение в ведении электронного бюджета; а инциденты в системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, и системе мониторинга движения лекарственных препаратов (Минпромторг), привели к задержке в отгрузке лекарственных препаратов в точки распространения для конечных потребителей.

Документ предполагает проведение средствами автоматизированного мониторинга фиксации сбоев и нарушений в ведомственных ГИС, которые могут повлечь нарушение сроков и качества предоставления электронных госуслуг. Кроме того, должен быть обеспечен автоматизированный контроль качества данных, содержащихся в ГИС и используемых при предоставлении госуслуг. Эти сведения операторы ГИС должны в автоматическом режиме передавать в федеральную государственную информационную систему "Федеральный ситуационный центр электронного правительства". Объем необходимых сведений предполагается установить приказом Минцифры либо в рамках соглашений ведомств с Минцифры. Обеспечить такое взаимодействие операторы ГИС должны не позднее 1 июня 2023 года.

Проект постановления также предусматривает, что требование мониторинга технического состояния и функционирования может быть распространено и на социально значимые сайты. Сейчас в перечень таких сайтов, бесплатный доступ к которым обязаны обеспечивать операторы связи, входят Госуслуги и социальная сеть "Вконтакте".